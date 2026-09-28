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هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی، نسبت به بارش باران، آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان آب از فردا سه شنبه در استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی، نسبت به بارش باران، آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانهها و جاری شدن روان آب از اواخر وقت فردا سهشنبه ۷ مهر تا عصر چهارشنبه ۸ مهر در استان هشدار داد.
بر اساس گزارش هواشناسی همه مناطق استان بویژه مناطق ساحلی تا میان بند در این بازه زمانی شاهد رگبار باران ، وزش باد نسبتا شدید موقتی، رعدو برق و کاهش نسبی دما خواهند بود.
آبگرفتگی معابر و زیرگذرها، بالا آمدن آب رودخانهها، جاری شدن روان آب، وقوع صاعقه، احتمال خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در برخی مناطق کوهستانی از مخاطرات فعال شدن این سامانه اعلام و از مردم خواسته شد در این مدت از توقف و اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها، تردد غیر ضروری در جادهها و محورهای کوهستانی و فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعت گردی، گردشگری و کوهنوردی خودداری کنند.
در این هشدار بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی و نیروهای امدادی، شهرداری ها، آب، برق و مخابرات، محکم نمودن سازههای کم مقاوم و تمهیدات لازم برای گلخانه داران، باغداران و دامداران نیز تاکید شد.