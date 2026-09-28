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رئیس اداره پیشبینی هواشناسی آذربایجان شرقی از صدور هشدار زرد و فعالیت سامانه بارشی در نیمه شمالی استان خبر داد و گفت: بارش رگباری، تگرگ و آبگرفتگی معابر پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد امیدفر امروز با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: از عصر امروز، سامانه بارشی بهصورت متناوب در استان فعال میشود و نیمه شمالی آذربایجانشرقی را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: فعالیت این سامانه تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و احتمال گسترش ناپایداریها به نیمه شرقی استان نیز وجود دارد.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: بارشهای رگباری، آبگرفتگی معابر و در مناطق مستعد بارش تگرگ از پیامدهای فعالیت این سامانه خواهد بود.
امیدفر ادامه داد: غرش آذرخش، جاری شدن روانآب و وزش باد گاهی شدید نیز در مناطق تحت تأثیر سامانه پیشبینی میشود.
وی به احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی هشدار داد و افزود: در منطقه ارسباران نیز احتمال شکلگیری پدیده مه وجود دارد.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط جوی نیمه جنوبی استان اظهار کرد: فعالیت این سامانه در این مناطق میتواند موجب خیزش یا نفوذ گرد و خاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا شود.
وی بر ضرورت توجه شهروندان و دستگاههای مسئول به هشدارهای هواشناسی تأکید کرد و گفت: با توجه به ماهیت رگباری بارشها، احتمال ایجاد روانآب و آبگرفتگی در برخی نقاط وجود دارد.
امیدفر همچنین از تشدید ناپایداریهای جوی و کاهش محسوس دمای هوا در آذربایجان شرقی از هفته آینده خبر داد و گفت: روند کاهش نسبی دما از امروز آغاز میشود.
وی درباره دمای ثبتشده در استان طی ۲۴ ساعت گذشته نیز گفت: ورزقان با حداقل دمای پنج درجه سانتیگراد خنکترین و ملکان با حداکثر دمای ۳۲ درجه گرمترین شهر استان بودند.