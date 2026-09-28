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طرح تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری در ساختمانهای بالاتر از ۱۲ واحد استان مرکزی به زودی اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طرح تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری در ساختمانهای استان به زودی اجرا می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: بازچرخانی آب خاکستری طرحی نو است که در مجامع علمی و شرکت های آب و فاضلاب در حال پیگیری است.
سعید سرآبادانی افزود: این طرح با همکاری مسئولان ذی ربط و سازمان نظام مهندسی ساختمان، در ساختمان های اداری و مُجتمع های مسکونی بالاتر از ۱۲ واحد اجرا می شود.
او استفاده از پساب فاضلاب تصفیهشده را گامی برای مدیریت مصرف آب دانست و گفت: در این طرح پَساب خاکستری که عمدتا به پساب حمام و روشویی تعلق می گیرد و بر اساس یک مکانیزم خاصی با یک پَکیج تصفیه می شود آب حاصل از تصفیه برای شتشوی مُشاعات و فضای سبز ساختمان ها و فِلاشتانک ساختمان ها استفاده می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با بیان اینکه استان مرکزی، اولین استانی است که این طرح را اجرا خواهد کرد، افزود: تصفیه، بازچرخانی و استفاده مجدد از آب خاکستری یکی از راهکارهای اصلی مدیریت مصرف آب محسوب میشود و با اجرای آن حداقل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف آب کاهش می یابد.