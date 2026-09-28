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فرمانداری پاکدشت با خبر دادن از اجرای عملیات فنی برای منهدم کردن مهمات عملنکرده باقیمانده از تجاوز آمریکایی-صهیونیستی، از مردم خواست در صورت شنیدن صدای انفجار در مناطق مختلف شهرستان نگران نشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانداری پاکدشت اعلام کرد: مهمات عملنکرده باقیمانده از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی، امروز دوشنبه ۶ شهریورماه در شهرستان پاکدشت طی یک عملیات فنی منهدم میشود.
این عملیات از ساعت ۱۲ تا ۱۶ انجام خواهد شد و با توجه به ماهیت عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق شهرستان وجود دارد؛ موضوعی که ناشی از فرآیند فنی انهدام مهمات است.