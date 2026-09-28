به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانداری پاکدشت اعلام کرد: مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی، امروز دوشنبه ۶ شهریورماه در شهرستان پاکدشت طی یک عملیات فنی منهدم می‌شود.

این عملیات از ساعت ۱۲ تا ۱۶ انجام خواهد شد و با توجه به ماهیت عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق شهرستان وجود دارد؛ موضوعی که ناشی از فرآیند فنی انهدام مهمات است.