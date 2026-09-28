رییس جمهور صربستان پس از استعفا از مقام ریاست جمهوری این کشور، روز دوشنبه رسماً مسئولیت خود را به «آنا برنابیچ» رئیس پارلمان این کشور واگذار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از سارایوو، «الکساندر ووچیچ»، رییس جمهور صربستان پس از استعفا از مقام ریاست‌جمهوری این کشور، روز دوشنبه رسماً مسئولیت خود را به «آنا برنابیچ» رئیس پارلمان این کشور واگذار کرد.

به این ترتیب برنابیچ تا انتخاب رئیس‌جمهور جدید، به‌عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری فعالیت خواهد کرد.

ووچیچ یک روز پیش، پس از نزدیک به ۹ سال و نیم حضور در این سمت، استعفای خود را اعلام کرده و گفته بود قصد دارد به‌عنوان یک «شهروند عادی» در انتخابات پارلمانی پیش رو شرکت کند.

برنابیچ پس از تحویل مسئولیت گفت برای او افتخار است که این وظیفه را بر عهده می‌گیرد و تأکید کرد تا زمان انتخاب رئیس‌جمهور جدید، از این جایگاه حفاظت خواهد کرد. وی همچنین برای ووچیچ در آنچه «مبارزه جدید برای حفاظت و حفظ صربستان» خواند، آرزوی موفقیت کرد.

بر اساس قانون اساسی صربستان، در صورت پایان زودهنگام دوره ریاست‌جمهوری، رئیس پارلمان وظایف رئیس‌جمهور را بر عهده می‌گیرد. بر این اساس، آنا برنابیچ می‌تواند حداکثر ۹۰ روز سرپرست ریاست‌جمهوری باشد و انتخابات ریاست‌جمهوری باید در همین بازه زمانی برگزار شود.

از زمان اعلام انتخابات تا روز رأی‌گیری نیز باید دست‌کم ۳۰ و حداکثر ۶۰ روز فاصله وجود داشته باشد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، انتخابات زودهنگام پارلمانی صربستان ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز قرار است تا پایان ماه دسامبر برگزار شود.

ووچیچ نخستین بار در سال ۲۰۱۷ به ریاست‌جمهوری صربستان انتخاب شد و در انتخابات سال ۲۰۲۲ نیز برای دومین دوره این سمت را در اختیار گرفت. او هنگام اعلام استعفای خود گفت تصمیم دارد در انتخابات پارلمانی پیش رو حضور داشته باشد.