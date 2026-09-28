ماموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میناب از هفتاد و شش هزار و ۲۶۵ مترمربع از زمین‌های ملی این شهرستان رفع تصرف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میناب ارزش زمین‌های رفع تصرف شده را ۱۴۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

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خسرو بهرامی نژاد افزود: به استناد تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در ۶ ماه گذشته صدو بیست و دو هزار و ۳۶۹ مترمربع از زمین‌های ملی در شهرستان میناب به ارزش ۲۴۰ میلیارد ریال رفع تصرف شده است.