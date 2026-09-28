حمایت کمیته امداد از یک میلیون و ۷۰۰ سالمند
رئیس کمیته امداد گفت: حفظ حرمت سالمندان ضروری و حمایت از سالمندان از مأموریتهای کمیته امداد و بهزیستی است و باید با برنامهریزی مشترک، خدمات مناسبتری به این قشر ارائه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مرتضی بختیاری، در همایش تجلیل و گرامیداشت سالمندان گفت: برگزاری چنین برنامههایی برای تکریم سالمندان و پیشکسوتان ارزشمند است.
رئیس کمیته امداد با اشاره به دشواریهای فعالیت سازمان بهزیستی گفت: اداره و نگهداری از افراد دارای معلولیت، بهویژه در شرایط دشوار، کار بسیار سنگینی است و مجموعه بهزیستی در این زمینه اقدامات و فعالیتهای جهادی انجام میدهد. کمیته امداد نیز در کنار بهزیستی، در حوزههای مرتبط با حمایت از جامعه هدف وظایف خود را دنبال خواهد کرد.
وی با اشاره به جمعیت سالمندان کشور گفت: بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار سالمند تحت حمایت و پوشش خدمات قرار دارند و وظیفه ما این است که برای این قشر، شرایط زندگی عزتمندانه را فراهم کنیم. حفظ حرمت سالمندان ضروری است و سالمندان سالهای جوانی خود را در مسیر خدمت به جامعه سپری کردهاند و امروز وظیفه ماست که از آنان حمایت کنیم و اجازه ندهیم در دوران سالمندی، عزت و کرامت آنان خدشهدار شود.
رئیس کمیته امداد با اشاره به ضرورت توجه به سالمندان در سیاستهای حمایتی کشور افزود: در برنامه هفتم پیشرفت نیز اقدامات و ظرفیتهای مناسبی برای حمایت از اقشار مختلف جامعه پیشبینی شده و مجلس شورای اسلامی در این زمینه همکاری خوبی داشته است. در روند تدوین لایحه مرتبط با سالمندان، از کمیته امداد نیز نظرخواهی شده و دیدگاههای این نهاد در اختیار مسئولان مربوط قرار گرفته است. امیدواریم با استفاده از نظرات کارشناسان، مدیران و صاحبنظران، این موضوع به شکل مناسبی دنبال شود.
بختیاری با تأکید بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع سالمندان گفت: بانک اطلاعاتی یکی از ظرفیتهایی است که در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است و میتواند در برنامهریزی دقیقتر برای سالمندان و ارائه خدمات متناسب با نیازهای آنان مؤثر باشد.
وی خطاب به کارکنان کمیته امداد افزود: از همکارانم میخواهم در حوزه سالمندان و پیشکسوتان، توجه ویژهای داشته باشند. حمایت از این قشر از مأموریتهای کمیته امداد است و در انجام این وظیفه نباید کوتاهی کنیم.
رئیس کمیته امداد همچنین بر ضرورت همکاری نزدیک این نهاد با سازمان بهزیستی تأکید کرد و گفت: کمیته امداد و بهزیستی باید در حوزه سالمندی در کنار یکدیگر و هماهنگ عمل کنند. موضوع سالمندان تنها به یک سازمان محدود نمیشود و نیازمند برنامهریزی در سطح ملی و همکاری همه دستگاههای مرتبط است. شورای سالمندان نیز باید با نگاه ملی به مسائل این قشر بپردازد و برای آینده سالمندان کشور برنامهریزی کند. در جلسات این شورا نیز موضوعات مختلف مربوط به سالمندان مطرح و اقدامات مهمی در حال انجام است که امیدواریم نتایج آن در آینده برای این قشر قابل مشاهده باشد.
بختیاری با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در حمایت از سالمندان گفت: مجلس در کنار اقشار محروم و سالمندان قرار دارد و مصوبات و اقدامات انجامشده در این حوزه نشان میدهد که موضوع حمایت از سالمندان و پیشکسوتان مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است. حمایت از سالمندان مسئولیت یک دستگاه خاص نیست؛ دولت، مجلس، قوه قضائیه و همه دستگاههای اجرایی باید در برنامهریزی برای این قشر مشارکت داشته باشند تا سالمندان بتوانند پس از سالها خدمت، دوران سالمندی خود را با عزت و آرامش سپری کنند.