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رئیس کل دادگستری استان زنجان در دیدار مردمی با مراجعان، به درخواست و مشکلات ۲۲۰ نفر از شهروندان رسیدگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛رئیس کل دادگستری استان زنجان در حاشیه دیدار مردمی که با حضور پرشور مراجعین همراه بود، با بیان اینکه مهمترین هدف این دیدارها، کاهش آلام شهروندان است،گفت: در این دیدار که دادستان مرکز استان و رئیس کل محاکم شهرستان نیز حضور دارند و بیش از چهار ساعت به طول انجامید، مراجعان درخواستهای خود را در رابطه با موضوعات مختلف حقوقی و قضایی از جمله تسریع در روند رسیدگی و اجرای احکام، پذیرش اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷، تخفیف در مجازات و خلع ید با مسئولان مربوطه مطرح کردند و دستورات لازم در پاسخ به آنان صادر شد.
افراسیاب با بیان اینکه امروز دوشنبه زمینه ملاقات چهره به چهره با ۲۲۰ نفر از مراجعان و پاسخگویی به آنان فراهم شد، گفت: پذیرش و رسیدگی به مشکلات قضایی مراجعان تا آخرین نفر حاضر در سالن ملاقات ادامه مییابد.
وی دسترسی آسان مردم به مسئولان قضایی و اهتمام برای حل مشکلات قضایی آنها را رویکرد دادگستری استان در تمامی حوزههای قضایی در استان بیان کرد و گفت: در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی و دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به مشکلات مردم و شفافیت در پاسخگویی، مهمترین هدف ما از این دیدارها باید کاهش مشکلات قضایی مردم باشد.