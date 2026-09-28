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تیزر جدید فیلم «اسکورت» در آستانه فروش ۴۵ میلیاردی این فیلم منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمیکیا و تهیهکنندگی محمدرضا منصوری ماجرایی ملتهب درباره شوتیها دارد و برای اولین بار در چند سال اخیر به سمت احیای ژانر اکشن جادهای در سینمای ایران رفته است.
اکران سینمایی «اسکورت» از چهارشنبه ۱۱ شهریور آغاز شد و این روزها در صدر اکران غیرکمدیها در گیشه قرار دارد.
در آستانه فروش ۴۵ میلیاردی از تیزر جدید این فیلم سینمایی با طراحی روحاله موحدی رونمایی شده است. طراح نریشن این تیزر امیرحسین اکاتی و گوینده آن وحید رونقی است.
امیر جدیدی، هدی زینالعابدین، افشین هاشمی، مهدی زمینپرداز، هادی شیخالاسلامی و با هنرمندی رضا کیانیان از بازیگران «اسکورت» هستند.
«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سه سیمرغ از جمله بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.
این فیلم با سرمایهگذاری بانک کشاورزی و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده و با پخش و تبلیغات شهر فرنگ از ۱۱ شهریور روی پرده سینماها رفته است.