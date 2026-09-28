به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی، بازدید از بوستان چیتگر تهران، با اشاره به اعلام مسئولان ذی‌ربط منابع طبیعی، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری و شهردار منطقه ۲۲ گفت: بر اساس اعلام این مسئولان، شش ماه مهلت نیاز است تا درختان خشک‌شده بوستان چیتگر خارج و نهال‌های جدید کاشته شود.

بررسی علت خشک شدن ۳۵ هزار اصله درخت

دادستان تهران در این بازدید، علت خشک شدن ۳۵ هزار اصله درخت را جویا شد و خشکسالی و کم‌ آبی را علت اصلی خشک شدن درختان بیان کرد.

تأکید بر نظارت و برخورد با ترک فعل

صالحی افزود: قطعاً کم‌کاری‌ها و نداشتن نظارت در خشک شدن درختان تأثیر داشته است.

وی گفت: اگر در خشک شدن درختان بوستان‌ها، ترک فعل یا سهل‌انگاری صورت بگیرد، برخورد خواهد شد.