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دادستان تهران شش ماه مهلت داد تا درختان خشک شده بوستان چیتگر خارج و نهالهای جدید کاشته شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی، بازدید از بوستان چیتگر تهران، با اشاره به اعلام مسئولان ذیربط منابع طبیعی، سازمان بوستانها و فضای سبز شهرداری و شهردار منطقه ۲۲ گفت: بر اساس اعلام این مسئولان، شش ماه مهلت نیاز است تا درختان خشکشده بوستان چیتگر خارج و نهالهای جدید کاشته شود.
بررسی علت خشک شدن ۳۵ هزار اصله درخت
دادستان تهران در این بازدید، علت خشک شدن ۳۵ هزار اصله درخت را جویا شد و خشکسالی و کم آبی را علت اصلی خشک شدن درختان بیان کرد.
تأکید بر نظارت و برخورد با ترک فعل
صالحی افزود: قطعاً کمکاریها و نداشتن نظارت در خشک شدن درختان تأثیر داشته است.
وی گفت: اگر در خشک شدن درختان بوستانها، ترک فعل یا سهلانگاری صورت بگیرد، برخورد خواهد شد.