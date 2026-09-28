برقراری پروازهای نجف در آینده نزدیک
رئیس سازمان هواپیمایی از برقراری پروازهای نجف و بغداد در آینده نزدیک خبر داد.
رئیس سازمان هواپیمایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
گفت: شکایت ایران با همکاری وزارت امور خارجه تنظیم و موضوع در مراجع بینالمللی مطرح شده است و روند رسیدگی همچنان در جریان است.
وی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با حوزه هوانوردی ابتدا در چارچوب صلاحیت و سازوکارهای سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) پیگیری میشود، افزود: در صورتی که ایکائو اعلام کند موضوعی در حیطه صلاحیت و رسیدگی این سازمان نیست، موضوع از مسیرهای حقوقی بینالمللی از جمله ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه پیگیری خواهد شد.
شیرودی ادامه داد: در خصوص آسیب به فرودگاهها، هواپیماها و تأسیسات راداری، با همکاری وزارت امور خارجه پیگیریهای لازم انجام شده و این موضوعات در مسیر رسیدگی حقوقی قرار دارد.
رئیس سازمان هواپیمایی درباره وضعیت پروازهای خارجی نیز گفت: پروازهای خارجی به حدود ۳۰ مقصد همچنان برقرار است و رایزنیها برای افزایش تعداد مقاصد و بازگشت پروازهایی که با محدودیت مواجه شدهاند، ادامه دارد.
وی افزود: برخی کشورها محدودیتهایی برای انجام پروازهای ایران اعمال کردهاند که این موضوع از طریق وزارت امور خارجه و همچنین رایزنی مستقیم با سازمانهای هواپیمایی کشوری این کشورها در حال پیگیری است تا محدودیتها برطرف و پروازها مجدداً برقرار شود.
شیرودی در پاسخ به این سوال که ایا آمریکا می تواند محدودیت های هوایی ایحاد کند گفت باتوحه به توافقنامههای دوجانبه حملونقل هوایی میان کشورها باید گفت در مواردی که محدودیتهایی برخلاف مفاد توافقنامههای دوجانبه ایجاد شده، بهصورت مکتوب از کشورهای مربوطه درخواست کردهایم دلایل توقف پروازها را اعلام کنند و این موضوع از مسیرهای قانونی در حال پیگیری است.
وی درباره پروازهای ایران به عراق نیز گفت: دولت، مجلس و سازمان هواپیمایی کشوری عراق پیگیریهای لازم را برای ازسرگیری پروازها انجام میدهند و امیدواریم پروازها در آینده نزدیک مجدداً برقرار شود.
وی ادامه داد: احتمال دارد ازسرگیری پروازها از فرودگاه نجف آغاز شود و پس از آن پروازهای فرودگاه بغداد نیز برقرار شود.