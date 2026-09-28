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تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در بازیهای آسیایی، با ۴ کشتی گیر مازندرانی راهی ژاپن شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در بازیهای آسیایی، با ۴ کشتی گیر مازندرانی راهی ژاپن شد.
ترکیب تیم ایران در بازیهای آسیایی:
۵۷ کیلوگرم: علی مومنی (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیم زاده (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)
۸۶ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)
مسابقات کشتی آزاد بازیهای آسیایی ۲۰۲۶؛ روزهای ۱۰ و ۱۱ مهرماه در ژاپن برگزار میشود.