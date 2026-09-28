به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در بازی‌های آسیایی، با ۴ کشتی گیر مازندرانی راهی ژاپن شد.

ترکیب تیم ایران در بازی‌های آسیایی:

۵۷ کیلوگرم: علی مومنی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیم زاده (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)

۸۶ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)

مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶؛ روز‌های ۱۰ و ۱۱ مهرماه در ژاپن برگزار می‌شود.