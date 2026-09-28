پخش زنده
امروز: -
استانبول در پی بارش شدید باران همراه با رعدوبرق، شاهد آبگرفتگی گسترده در شماری از مناطق و اختلال در زندگی روزمره و تردد شهروندان بود، آب به خانهها، مغازهها و زیرگذرها رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از آنکارا، بارش سیلآسای باران در استانبول؛ آب به خانهها، مغازهها و زیرگذرها رسید
استانبول در پی بارش شدید باران همراه با رعدوبرق، شاهد آبگرفتگی گسترده در شماری از مناطق و اختلال در زندگی روزمره و تردد شهروندان بود.
بارندگی شدید موجب تجمع آب در خیابانها و جادهها شد و برخی زیرگذرها، خانهها، مغازهها و پارکینگها را آب فرا گرفت. در زیرگذر زنجیرلیکویو نیز به دلیل بالا آمدن سطح آب، تردد خودروها برای مدتی با مشکل روبهرو شد.
در بخشهایی از فاتح، شیشلی، بشیکتاش، سلطانغازی، ایوبسلطان، اسنلر، کوچوکچکمجه و کاغیتخانه نیز مواردی از آبگرفتگی گزارش شد و نیروهای امدادی و شهرداری برای تخلیه آب وارد عمل شدند.
در منطقه ایوبسلطان بارندگی همچنین باعث رانش زمین در نزدیکی یک ساختمان مسکونی شد و نیروهای امدادی برای رعایت نکات ایمنی، ۲۵ نفر از ساکنان را بهطور موقت تخلیه کردند.
بارش شدید بر ترافیک استانبول نیز تأثیر گذاشت و تجمع آب در برخی محورهای اصلی، حرکت خودروها را کند کرد. مقامهای محلی از شهروندان خواستهاند در برابر خطر آبگرفتگی ناگهانی، رعدوبرق و اختلال در تردد احتیاط کنند.