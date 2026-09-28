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فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر از کشف و توقیف ۷ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز از ۲ واحد مسکونی به ارزش ۷ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ علی رحیمی افزود: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمزارز در ۲ واحد مسکونی، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس پس از اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای لازم، با هماهنگی مرجع قضائی واحدهای مسکونی را مورد بازرسی قرار دادند که در جریان این عملیات، ۷ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز به همراه تجهیزات مرتبط به ارزش ۷ میلیارد ریال کشف کردند و ۲ نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.
سرهنگ رحیمی با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمزارز علاوه بر فشار به شبکه برق سراسری و بروز نوسانات در شبکه توزیع، تخلف اقتصادی محسوب میشود، تأکید کرد: پلیس در برخورد با فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی که موجب تضییع حقوق شهروندان و اخلال در زیرساختهای انرژی کشور می شود، قاطعانه عمل خواهد کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر از شهروندان خواست در صورت مشاهده و اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
سفیدمو مجری ساماندهی استخراج رمزداراییهای شرکت توانیر میگوید: از ابتدای امسال بیش از ۱۴ هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز از هزار و ۵۵۵ مرکز کشف شده که معادل تولید ۱۶ نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی برق مصرف میکردند.
وی ادامه داد: ۴۳ درصد ماینرها از منازل مسکونی، ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی و ۵ درصد هم از بخش کشاورزی کشف شده است.
طبق گفته این مسئول توانیر بیشترین آمار کشف دستگاههای استخراج رمزارزهای غیرمجاز متعلق به استانهای هرمزگان، خوزستان، بوشهر، تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی است با این حال هیچ نقطهای در کشور وجود ندارد که از آن ماینرهای غیرمجاز کشف نشده باشد.
مجری ساماندهی استخراج رمزداراییهای شرکت توانیر اعلام کرد: ۱۴ هزار دستگاه استخراج رمزارزی که از ابتدای امسال کشف شده، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به شبکه برق کشور آسیب زده است.