رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: در صورت تداوم حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری لازم، می‌توانیم در تامین واکسن هاری به خودکفایی برسیم.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، احسان مصطفوی در همایش ملی روز جهانی هاری که امروز دوشنبه شنبه ۶ مهر در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با اشاره به دستیابی پژوهشگران ایرانی به تولید واکسن هاری در داخل کشور، تصریح کرد: از سال ۱۳۵۸ به توانمندی تولید واکسن‌های انسانی دست یافته‌ایم و با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، دانش فنی تولید واکسن‌های هاری انسانی و دامی بار دیگر در انستیتو پاستور ایران در حال توسعه است.

وی با بیان اینکه می‌توانیم در تامین واکسن هاری مورد نیاز کشور خودکفا شویم، افزود: در حال حاضر واکسن‌های تولیدشده در اختیار مجموعه سازمان پزشکی کشور قرار می‌گیرد و در صورت تداوم حمایت ها، می‌توانیم کل نیاز کشور را در داخل تامین کنیم.

مصطفوی با بیان اینکه انستیتو پاستور ایران در سه سطح بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای در برنامه‌های مرتبط با کنترل و حذف هاری نقش‌آفرینی می‌کند، اظهارداشت: این موسسه با برخورداری از مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت و حضور مشاور فنی این سازمان، در سطح بین‌المللی نیز فعالیت‌های تخصصی دارد.

وی افزود: انستیتو پاستور ایران از سال ۱۳۸۹ موفق به کسب مرجعیت آزمایشگاه کشوری هاری شده است و در حوزه تشخیص بیماری، مرجع نهایی کشور برای بررسی نمونه‌های انسانی و حیوانی به شمار می‌رود.

رئیس انستیتو پاستور با بیان اینکه حیوانات آزمایشگاهی هم در انجام آزمون‌های مرجع کشوری و هم در فرایند تولید واکسن مورد نیاز هستند، اضافه کرد: تامین استاندارد حیوانات آزمایشگاهی بخش مهمی از زیرساخت فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی انستیتو به شمار می‌رود.

وی همچنین از امضای برنامه اجرایی و سند مرتبط با کنترل هاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایت دستگاه‌های مرتبط، ظرفیت‌های علمی، تشخیصی و تولیدی کشور در حوزه هاری بیش از گذشته تقویت شود.