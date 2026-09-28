دادستان مرکز استان خوزستان با ورود به پرونده حقوقی یک شرکت تولیدی، موانع چندساله مالکیت و قرارداد این واحد تولیدی را برطرف و مسیر راه‌اندازی آن را هموار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه بررسی مشکلات شرکت شعله آبی خوانساری که با حضور جعفری راد معاون دادستان مرکز استان و مسئولان مربوطه برگزار شد، بر ضرورت حمایت دستگاه قضا از صنعتگران و واحدهای تولیدی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی کشور اظهار داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، صیانت از واحدهای تولیدی که توانایی کمک به جهش تولید را دارند، یک اولویت است و نباید اجازه دهیم این واحدها به دلیل بروکراسی اداری یا اختلافات حقوقی تعطیل شوند.

دادستان مرکز استان خوزستان افزود: حمایت از تولید، فراتر از شعار، نیازمند اقدامات عملیاتی و رفع موانع حقوقی است. این واحد تولیدی مدت‌ها با چالش‌های پیچیده در حوزه مالکیت و قراردادهای واگذاری مواجه بود که این مسئله مانع از بهره‌برداری کامل آن شده بود.

خلفیان تصریح کرد: در این نشست، پس از بررسی دقیق اسناد و مدارک ارائه شده و استماع نظرات طرفین و کارشناسان، مشکلات حقوقی و قراردادی این واحد تولیدی شناسایی و با اتخاذ تصمیمات لازم، زمینه حل و فصل نهایی مشکلات فراهم گردید تا مسیر برای آغاز فعالیت و راه‌اندازی کارخانه در شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز هموار شود.

در ادامه این جلسه، جعفر جعفری‌راد، معاون دادستان مرکز استان خوزستان نیز بر اهمیت پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه نهایی تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی خوزستان با رویکردی حمایتی، پیگیر احیای واحدهای صنعتی است و اجازه نخواهد داد ظرفیت‌های تولیدی استان به دلیل اختلافات قابل‌حل، بلااستفاده باقی بمانند.

گفتنی است شرکت شعله آبی خوانساری یکی از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز است که با رفع موانع حقوقی توسط دادستانی، اکنون قادر است ضمن طی مراحل قانونی، فعالیت تولیدی خود را آغاز و نقش مؤثری در زنجیره تأمین و ایجاد اشتغال در استان ایفا نماید.