فرزانه صادق:در ایام جنگ کالاهای اساسی با هزار کامیون جابهجا شد
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استمرار خدمات حملونقل در دوران جنگ اظهار کرد: خدماترسانی در حوزه جابهجایی مسافر و کالا در ایام جنگ استمرار داشت و حتی در شرایطی که زیرساختهای ریلی کشور هدف قرار گرفت، روند انتقال مسافران متوقف نشد.
به گزارش خبرنگارتحریریه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صداوسیما
، وزیر راه و شهرسازی در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: شرایط ویژه در جنوب کشور همچنان برقرار است تفاوت هفته دفاع مقدس امسال با سالهای گذشته در این است که رهبر معظم انقلاب به شهادت رسیدهاند، اما در هر قدمی که برمیداریم، رد و نشانی از منویات رهبر شهیدمان دیده میشود.
صادق با اشاره به نقش وزارت راه و شهرسازی در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: این وزارتخانه در جنگ هشتساله نیز پای کار بود؛ اتصال ریلی خرمشهر به اهواز انجام شد و بیمارستانهای صحرایی در بحبوحه جنگ تجهیز شدند که در صورت تجهیز مجدد، همچنان قابلیت خدمترسانی دارند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: پلهای شناوری که در دوران دفاع مقدس ساخته شد، همچنان موجب شگفتی مهندسان خارجی است و نشاندهنده توانمندی مهندسی کشور در شرایط جنگی است.
وی با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن مقطع چند تکلیف همزمان بر عهده وزارتخانه بود؛ از اجرای طرح های مسکن و راه گرفته تا افتتاح طرحها. تلاش ما این بود که هیچ استانی، حتی روستاهای دورافتاده، از اجرای طرح ها محروم نماند.
وی ادامه داد: با وجود محدودیت منابع اعتباری و تزریق حداقلی منابع مالی، اجازه ندادیم طرحها از رمق بیفتند و در این مدت دویست و هشتادو یک کیلومتر انواع راه به بهرهبرداری رسید. همچنین طی دو سال گذشته بیش از ۱۵۰ کیلومتر راه در استان سیستان و بلوچستان ساخته شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استمرار خدمات حملونقل در دوران جنگ اظهار کرد: خدماترسانی در حوزه جابهجایی مسافر و کالا در ایام جنگ استمرار داشت و حتی در شرایطی که زیرساختهای ریلی کشور هدف قرار گرفت، روند انتقال مسافران متوقف نشد.
وی افزود: زمانی که زیرساخت ریلی کشور تهدید شد البته برخلاف کنوانسیونهای بینالمللی در آن شرایط حدود ۶ هزار مسافر در قطارها حضور داشتند که بلافاصله از طریق جاده، ادامه مسیر آنها فراهم شد.
وی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین ۴۰ روزه، بسیاری از اقداماتی که در شرایط عادی ممکن بود زمان بیشتری ببرد، با سرعت بیشتری انجام شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فعالیت بنادر در این ایام بیان کرد: بنادر در ایام نوروز بهصورت شبانهروزی فعال بودند. در شرایطی که پیش از جنگ روزانه حدود ۳۰ کامیون در برخی مسیرها تردد داشتند، در برخی روزها این رقم به حدود هزار کامیون رسید.
وی ادامه داد: عملیات بازسازی زیرساختها نیز در طول جنگ ادامه داشت برج مراقبت فرودگاه چابهار سه بار مورد هدف قرار گرفت و بهزودی این برج با شرایطی بهتر از گذشته بازسازی خواهد شد.
صادق با اشاره به بازسازی پلها و تونلهای آسیبدیده گفت: ۸ پل در استان هرمزگان طی ۵۵ روز بازسازی شد.