

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، ثبت‌نام متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵ از امروز؛ دوشنبه ۶ مهرماه آغاز شده و تا یکشنبه؛ ۱۲ مهرماه ادامه خواهد داشت.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵ نیز از امروز بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قرار گرفته است.

طبق ضوابط اعلام شده از سوی سازمان سنجش، متقاضیان باید دفترچه راهنمای ثبت‌نام را به طور کامل مطالعه کنند و در صورتی مجاز به شرکت در این آزمون خواهند بود که شرایط عمومی، اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام را داشته باشند.

بر این اساس، فقط کارشناسان رسمی دادگستری دارای پروانه معتبر کارشناسی رسمی دادگستری از کانون کارشناسان رسمی متقاضی انتقال یا تغییر رشته، مجاز به استفاده از بند انتقال یا تغییر رشته هستند و استفاده از این بند توسط متقاضیان عادی که پروانه معتبر کارشناسی ندارند تخلف محسوب می‌شود.

متقاضیان لازم است در درج کد ملی، نام خانوادگی و نام، مشخصات شناسنامه‌ای، ارسال عکس و تمامی اطلاعات لازم دیگر دقت و توجه کافی به عمل آورند، بدیهی است در صورت اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات اشتباه، با متقاضی به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.

کارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری از روز دوشنبه؛ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۵ برای مشاهده و پرینت بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

آزمون کتبی (چهار جوابی) روز پنجشنبه؛ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۵ در تهران و با توجه به آمار شرکت‌کنندگان، حسب مورد در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحانی متقاضیان، استان محل اقامت فعلی است که در تقاضانامه درج می‌کنند.

ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی متقاضیان خواهد رسید و تاریخ برگزاری آزمون شفاهی متعاقبا اعلام خواهد شد.

آزمون کتبی (چهار جوابی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار خواهد شد و پس از برگزاری آزمون کتبی و تصحیح پاسخنامه‌ها، متقاضیانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز رشته مورد تقاضا را کسب کنند به عنوان پذیرفته‌شدگان آزمون کتبی (چهار جوابی) برای انجام آزمون شفاهی معرفی می‌شوند. (قانون تسهیل)

تبصره مهم: طبق قانون استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ منظور از امتیاز میانگین نمرات، "میانگین وزنی نمرات تراز شده" است.

پذیرفته‌شدگان آزمون کتبی و شفاهی پس از طی سایر مراحل از جمله تشخیص تایید صلاحیت اولویت‌های اخلاقی توسط کمیسیون مادۀ ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری توسط شورای عالی به کانون استان مربوطه معرفی می‌شوند.

شورا آمار پذیرفته‌شدگان علمی (کتبی و شفاهی) در هر رشته را به استان مربوطه اعلام خواهد کرد تا کانون استان، توزیع تعداد مذکور در هر منطقه را بر اساس نیاز مناطق خود مشخص کند.

پذیرفته‌شدگان علمی (کتبی و شفاهی) با رعایت اولویت و امتیاز مکتسبه بر اساس فرم‌های طراحی شده که متعاقبا توسط شورا در اختیار ایشان قرار داده می‌شود نسبت به انتخاب منطقۀ محل کارشناسی خود بر اساس جدول شمارۀ ۵ صفحات ۲۸ تا ۲۹ در استان مربوطه اقدام خواهند کرد.

مراحل دیگری که متقاضیان، پس از گذراندن آزمون کتبی (چهار جوابی) و شفاهی و موفقیت در آن باید طی کنند:

- دریافت گواهی عدم سوءپیشینه و اثبات عدم اعتیاد

- تشخیص تایید صلاحیت اولویت‌های اخلاقی توسط کمیسیون ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

- گذراندن موفقیت‌آمیز دورەه کارآموزی تحت نظر کارشناس راهنما به مدت حداقل یک سال بر اساس نظام‌نامه کارآموزی شورا و شرکت در دوره‌های آموزشی، مطالعه قوانین و مقررات مربوط، و شناخت وظایف کارشناسی که کارشناس راهنمای کانون به کارآموز محول می‌کند.

تبصره: شروع دوره کارآموزی از تاریخ تعیین کارشناس راهنما توسط هیئت مدیرە کانون مربوط، برای متقاضیان آغاز می‌شود و هرگونه تأخیر غیر موجه بیش از سه ماه موجب عدم پذیرش متقاضی برای ادامۀ مراحل خواهد شد.

- تعیین صلاحیت‌های اولیه توسط کمیسیون صلاحیت‌های علمی و فنی بر اساس نظام‌نامە اعطاء صلاحیت

- ادای سوگند و دریافت پروانە کارشناسی با صلاحیت‌های تعیین شده.