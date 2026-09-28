پخش زنده
امروز: -
۲۳ تن بذر شبدر برای پشتیبانی از کشت پاییزه میان کشاورزان بهشهر توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از توزیع ۲۳ تن بذر شبدر برای تأمین نیاز بهرهبرداران و پشتیبانی از کشت پاییزه در این شهرستان خبر داد و گفت: تأمین و توزیع بهموقع بذر مورد نیاز کشاورزان، یکی از الزامات اساسی برای آغاز موفق کشت پاییزه و دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع است و در همین راستا ۲۳ تن بذر شبدر برای کشت پاییزه در شهرستان بهشهر توزیع شده است.
حسینی افزود: کشت شبدر بهعنوان یکی از محصولات علوفهای، نقش مهمی در تأمین علوفه مورد نیاز دام، بهبود تناوب زراعی و افزایش بهرهوری از اراضی کشاورزی دارد و فراهم بودن بذر مناسب در زمان کشت، زمینه استقرار بهتر مزرعه و دستیابی به تولید مطلوب را فراهم میکند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از بذر باکیفیت و رعایت زمان مناسب کشت، گفت: کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی با هدف ارائه توصیههای فنی و ترویجی، آماده راهنمایی بهرهبرداران در زمینه انتخاب بذر، آمادهسازی زمین و مدیریت مناسب مزارع هستند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر تاکید کرد: تأمین نهادههای مورد نیاز کشت پاییزه از جمله بذر، کود و سایر نهادههای ضروری، با هدف کاهش دغدغه کشاورزان، افزایش بهرهوری و پشتیبانی از تولید در دستور کار قرار دارد.
به گفته حسینی، توسعه کشت محصولات علوفهای و تأمین بهموقع نهادههای مورد نیاز، ضمن کمک به پایداری تولید و کاهش هزینههای بهرهبرداران، در تقویت زنجیره تولید دام و علوفه، ارتقاء امنیت غذایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی نقش مؤثری دارد.