پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بازیابی حدود ۶۰ درصد ظرفیتهای ازدسترفته این صنعت و بازگشت آن به چرخه تولید خبر داد و گفت: با وجود روند مطلوب بازسازی، محدودیت گاز و خوراک در زمستان امسال میتواند شرایط فعالیت مجتمعهای پتروشیمی را دشوارتر کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امید شاکری، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه آیین امضای تفاهمنامههای اجرای پویش «نبض انرژی» با اشاره به آسیبهای واردشده به صنعت پتروشیمی در جریان جنگ تحمیلی سوم افزود: این آسیبها عمدتاً در دو بخش یوتیلیتیها و برخی فرآیندهای خاص ایجاد شده و اقدامات لازم برای بازسازی هر دو بخش در حال انجام است.
وی گفت: در عسلویه و ماهشهر بهعنوان دو قطب اصلی صنعت پتروشیمی کشور، روند بازسازی و بازیابی ظرفیتها مطلوب است و تلاش میشود تا پایان امسال بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای ازدسترفته به چرخه تولید بازگردد.
شاکری افزود: تاکنون حدود ۶۰ درصد ظرفیتهای ازدسترفته صنعت پتروشیمی بازیابی و وارد چرخه تولید شده است و امیدواریم این روند تا پایان سال با بهبود بیشتری همراه باشد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره تأمین خوراک مجتمعهای پتروشیمی در زمستان گفت: احتمالاً صنعت پتروشیمی در زمستان با محدودیتهای گاز با ناترازی مواجه خواهد شد؛ موضوعی که هر سال وجود داشته و امسال با توجه به آسیبهای واردشده به صنعت پالایش، شرایط دشوارتری ایجاد کرده است.
وی افزود: با وجود این محدودیتها، از نظر میزان بازیابی ظرفیتها و آمادگی برای تولید، وضعیت صنعت پتروشیمی مناسب است و تلاش میشود تا پایان سال شرایط بهتری ایجاد شود.
شاکری با اشاره به محدودیتهای انرژی صنایع در فصل سرد سال گفت : هر سال با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، محدودیتهایی برای صنایع اعمال میشود و صنعت پتروشیمی نیز از این محدودیتها مستثنی نیست.
وی افزود: حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت پالایشی صنعت گاز از دست رفته است که با تلاش وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی نفت ایران، بخشی از این ظرفیت به مدار بازگشته، اما همچنان کمبودهایی وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تلاش میکنیم آثار جنگ و کاهش ظرفیتهای ایجادشده را برای مجتمعهای پتروشیمی به حداقل برسانیم، اما امسال شرایط فعالیت این صنعت دشوارتر خواهد بود.
شاکری درباره فروش و صادرات محصولات پتروشیمی نیز افزود: صنعت پتروشیمی خود فروشنده محصولات است و محصولات تولیدی را صادر میکند؛ ارز حاصل از صادرات نیز بازگردانده میشود و فرآیند صادرات و بازگشت ارز تحت نظارت بانک مرکزی انجام میشود.
وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگ و محاصره بر صادرات پتروشیمی گفت: با تدابیر اتخاذشده در بخشهای مختلف، تلاش میشود صادرات این صنعت پایدار بماند و ارز حاصل از صادرات نیز برای تأمین نیازهای اصلی بخشهای مصرفکننده ارز در کشور بازگردد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با اشاره به اجرای پویش «نبض انرژی» افزود: از همه مردم و بخشهای مصرفکننده دعوت میکنیم با پشتیبانی از این حرکت ملی و کاهش مصرف انرژی، به تأمین بیشتر انرژی کمک کنند تا چالش خوراک مجتمعهای پتروشیمی کاهش یابد.
شاکری گفت: همراهی بخشهای مختلف مصرفکننده و کاهش مصرف انرژی میتواند زمینه تأمین انرژی بیشتر برای صنایع و کاهش مشکلات مربوط به خوراک مجتمعهای پتروشیمی را فراهم کند.