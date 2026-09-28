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رزمایش توزیع ۳۰۰ بسته لوازم ورزشی و بهداشتی ویژه مدارس شادگان باحضور سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری مفرد، سرپرست فرمانداری و رئیس شورای آموزش و پرورش شادگان در رزمایش توزیع لوازم ورزشی و بهداشتی مدارس شهرستان با اشاره به اهمیت توجه همزمان به آموزش و سلامت دانش آموزان اظهار داشت: این برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس و همزمان با آغاز سال تحصیلی برگزار شده و طی آن ۳۰۰ بسته تجهیزات و لوازم ورزشی مورد نیاز مدارس شهرستان توزیع شد.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، ایجاد نشاط، شادابی و امید آفرینی در میان دانش آموزان و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیتهای ورزشی و ارتقای سلامت آنان است.
عفری مفرد ادامه داد: با اجرای این مانور بخشی از لوازم و ملزومات مورد نیاز مدارس در حوزه ورزش و سلامت در اختیار مدارس شهرستان قرار میگیرد تا دانشآموزان بتوانند از امکانات مناسبتری برای فعالیتهای ورزشی و پرورشی بهرهمند شوند.
گفتنی است؛ رزمایش توزیع ۳۰۰ بسته لوازم ورزشی و بهداشتی مدارس شهرستان شادگان باحضور خنفری مسئول دفتر نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، حسونی زاده مدیر آموزش و پرورش شادگان، سروان سلطانپور فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی شادگان و جمعی از مدیران مدارس و فرهنگیان در محل سالن ورزشی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.