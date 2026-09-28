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کارگران در دوران دفاع مقدس با لبیک به فرمان امام خمینی (ره)، در جبهههای نبرد حضور یافتند و برای دفاع از کیان ایران اسلامی نقشآفرینی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده دانشگاه امیرالمؤمنین اصفهان در یادواره شهدای کارگری گفت: دفاع مقدس جلوهای از حضور حماسی اقشار و اصناف مختلف مردم از جمله کارگران، دانشگاهیان و دیگر گروههای اجتماعی بود که در کنار یکدیگر برای دفاع از کشور ایستادند.
سردار حسن حکمتیان با اشاره به شرایط امروز کشور افزود: دشمن در قالب تهاجم فرهنگی، جنگ شناختی و جنگ ترکیبی به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی است، اما ملت ایران در صحنههای مختلف مقابل این توطئهها ایستادگی کرده است.
وی گفت:کارگران نیز امروز در جبهه صنعت با تولید، نوآوری و تلاش برای خودکفایی، نقش مهمی در کاهش وابستگی کشور ایفا میکنند.