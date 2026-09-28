به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان گفت: آسمان استان از امروز تا پایان هفته آینده در ساعات بعد از ظهر و شب هنگام، با افزایش ابر، احتمال بارش‌های رگباری موقت و نقطه‌ای را تجربه خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود روند دمای هوا طی این مدت با کاهش نسبی همراه باشد.

مبینی افزود: علاوه بر این، احتمال خیزش گرد و خاک در سطح استان نیز وجود دارد. از شهروندان درخواست می‌شود در صورت تردد در مسیر‌های باز و مناطق باز، نسبت به تغییرات جوی هوشیار باشند.