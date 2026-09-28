پخش زنده
امروز: -
گالری «قصههای تهران» با روایت تاریخی شهر تهران و با تاکید بر شعار «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی؛ برای بازآفرینی گردشگری» در کوشک باغ هنر گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، گالری «قصههای تهران» همزمان با روز جهانی گردشگری با حضور سید محمدحسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد، محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محمد خراسانیزاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، رضا دبیرینژاد رئیس موزه هنرهای معاصر تهران در گالری کوشک باغ هنر گشایش شد.
در این گالری اولینهای شهر تهران، تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری در قالب یک نقشه مصور و اینفوگرافی از کشف بانوی ۷۰۰۰ ساله تا انتخاب این شهر به عنوان پایتخت، چنارهای کهنسال آن و حتی فرهنگ خوراک تا آسیب بناهای تاریخی شهر تهران در پی حملات آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر روایت شده است. بازدیدکنندگان از این گالری امکان استفاده از اسباببازیهای قدیمی شهر تهران و شنیدن روایتهای آن را دارند.
یکی از ویژگیهای این نمایشگاه استفاده از هوش مصنوعی برای بازآفرینی گردشگری است. این امکان فراهم شده تا بازدیدکنندگان بتوانند سفر مجازی به ۷۰ نقطه شهر تهران داشته باشند. عکس با تهران در گذر زمان نیز یکی دیگر از امکانات این گالری است که بازدیدکنندگان میتوانند از طریق کیوآرکد عکسهایشان را هم به یادگاری داشته باشند.
با وجود آنکه محوریت این گالری با تمرکز بر استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی است، اما نقطه پارادوکسی به وجود آمده تا مخاطبان این نمایشگاه بتوانند تصور خود از تهرانی که دوست دارند را با شهردار سال ۱۴۵۰ درمیان بگذارند. به همین جهت یک صندوق پستی در وسط نمایشگاه گذاشتهاند که بعد از پایان گالری مهر و موم و به دفتر شهردار تهران منتقل میشود. شاید این صندوق پست حاوی آخرین نامههای کاغذی باشد که با وجود دنیای الکترونیک و ایمیل به دست شهردار تهران میرسد.
علاقمندان برای بازدید از گالری «قصههای تهران» میتوانند تا ۱۶ مهر ماه از ساعت ساعت ۹ صبح الی ۱۸ به گالری کوشک باغ هنر واقع در بزرگراه حقانی غرب به شرق، خروجی کتابخانه ملی، بلوار دکتر حبیبی مراجعه کنند.
منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد در هفته گردشگری و هفته تهران همچنین برنامههای متنوعی در قالب پنلهای آموزشی، کارگاههای تخصصی و نمایش فیلم را برنامهریزی کرده است که از جمله میتوان به کارگاه «تجهیزات هوشمند، سفرایمن»، «نشست انجمن راهنمایان»، «نشست تهرانشناسی»، «کارگاه دورهمی عکاسان»، «اکران مستند برادران امیدوار»، کارگاه «ثبت منظر تاریخی شهر»، کارگاه «سکوی دیجیتال کارآمد در گردشگری هوشمند»، کارگاه «جایگاه پلتفرمها در گردشگری هوشمند»، کارگاه «ایران را دوباره کشف کن» و کارگاه «نقش فناوریهای نوین گردشگری در بازآفرینی اقتصاد هوشمند اکوپارکهای شهری» اشاره کرد.
افتتاح شهربازی، رونمایی از کتاب «اهل طهرونم»، رونمایی از مستند «آتش در گلستان»، نمایش خودروهای کلاسیک، اهدا جایزه برادران امیدوار از دیگر اتفاقات هفته گردشگری و هفته تهران است که در منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد انجام میشود.