به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طیب نیکخواه، با اشاره به اولویت‌های استراتژیک این مجموعه در مدیریت بهینه بار شبکه و کاهش تلفات انرژی گفت: پروژه اصلاح و بهسازی روشنایی معابر، بخشی از برنامه جامع ما برای ارتقای پایداری شبکه و مدیریت هوشمند مصرف انرژی در سطح استان است.

نیکخواه با تأکید بر اهمیت استقرار استاندارد‌های مدیریت انرژی، افزود: در این طرح، جایگزینی لامپ‌های رشته‌ای و پرمصرف قدیمی با لامپ‌های فوق کم‌مصرف LED (با توان ۲۳ وات) در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام نه تنها منجر به کاهش چشمگیر بار شبکه در ساعات اوج مصرف می‌شود، بلکه با افزایش بهره‌وری نوری، گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت روشنایی معابر و ارتقای امنیت شهروندان برمی‌دارد.

مدیر امور برق اشراق زنجان پیرامون روند پیشرفت این طرح گفت: در قالب برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، نوسازی ۱۵۰۰ شعله روشنایی در سطح استان هدف‌گذاری شده است که تاکنون ۶۵۰ شعله با تجهیزات مدرن LED جایگزین شده‌اند. در همین راستا و در ادامه این روند، مانور تعویض ۲۴۵ شعله روشنایی در خیابان توحید با حضور هفت اکیپ متشکل ۲۴ کارشناس اجرایی برگزار شد.

طیب نیکخواه در پایان با اشاره به تأثیرات مثبت این تغییرات بر شبکه توزیع گفت: کاهش تلفات غیرفنی، پایداری بیشتر شبکه در فصول پربار و صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداری از دستاورد‌های مهم این طرح است. این شرکت مصمم است با تداوم برنامه‌های نظارتی و فنی، ضمن پایش هوشمند شبکه، به استاندارد‌های مطلوب‌تری در زمینه مدیریت مصرف انرژی در سطح استان دست یابد.