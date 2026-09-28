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کشت پاییزه در ۱۸۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی مازندران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کلزا، گندم، جو و علوفه مهمترین محصولات کشاورزی پاییزه مازندران است که هر ساله کشاورزان با در نظر گرفتن وضعیت بارندگیهای مهر و آبان و همچنین چگونگی تامین و دسترس بودن نهادهها، نوع کشت این محصولات را در حدود ۱۸۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان، انتخاب میکنند.
بر اساس پیش بینی هواشناسی مازندران مبنی بر این که بارندگیهای فصل پاییز استان بیشتر از میانگین است، کشاورزان برای کشت پاییزه امیدواری بیشتری پیدا کرده و با انیگزه خاصی کشت پاییزه را آغاز کردند.
بر اساس خروجیهای مدل اقلیمی پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور، پیش بینی فصلی بارش استان مازندران در بازه زمانی نیمه مهر تا نیمه آبان نرمال تا بیش از نرمال، از نیمه آبان تا نیمه دی بیش از نرمال و از نیمه دی تا نیمه بهمن ۱۴۰۵ در محدوده نرمال پیشبینی میشود.
با برنامه پیشبینی شده جهاد کشاورزی مازندران امسال ۱۵ هزار هکتار از کشتزارهای این استان کلزاکاری میشود و حدود ۶۰ هزار هکتار گندم و نزدیک به ۱۰۰ هزار هکتار هم برای کشت انواع علوفه از جمله جو، گیاهان علوفهای، صیفی و سبزیجات اختصاص مییابد.
کارشناسان کشاورزی مازندران معتقدند، شرایط آب و هوایی و حمایتهای دولت در تامین نهادهها و به ویژه قیمت و بازار محصولات کشاورزی همواره مبنای جابهجایی کشت کلزا، گندم، سویا و علوفه دامی بهویژه شبدر در مازندران محسوب میشود.
با توجه به این که ۸۵ درصد نیاز کشور به دانههای روغنی از واردات تامین میشود، کشت دانه روغنی در کشور از رویکردهای جدی دولتها است. بر همین اساس نیز هر سال وزارت جهاد کشاورزی طبق پیشبینی وضعیت آب و هوا، برنامه کشت دانه روغنی به عنوان کشت پاییزه برای استانهای مختلف در قالب ابلاغیه و تعهد استانی ارائه میدهد.
بارندگی به موقع مبنای کشت و کار محصولات پاییزه به خصوص در زمینهای دیمزاری مازندران است، وضعیتی که به دلیل کاهش بارندگی در مهر و آبان ماه چهار سال گذشته همواره سبب شد تا سطح کشت کلزا به عنوان مهمترین محصول دانه روغنی استان با کاهش محسوسی نسبت به سطح ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی مواجه شود.