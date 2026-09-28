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استاندار آذربایجانغربی با قدردانی از افتخارآفرینی ورزشکاران استان، حضور موفق آنان در رقابتهای آسیایی را مایه غرور و سربلندی مردم آذربایجانغربی دانست و بر ضرورت تداوم حمایت و توجه به ورزشکاران، قهرمانان و استعدادهای ورزشی استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رضا رحمانی در این مراسم گفت: سرمایهگذاری و حمایت هدفمند از این ظرفیتها میتواند زمینهساز شکوفایی استعدادهای ورزشی و تداوم افتخارآفرینی ورزشکاران استان در عرصههای ملی و بینالمللی باشد.
در این آیین، جمعی از مسئولان استانی، مدیران ورزشی و خانواده ورزشکاران نیز حضور داشتند و با اهدای شاخههای گل و قدردانی از قهرمانان و مدالآوران، از تلاشهای آنان برای اعتلای نام آذربایجانغربی و جمهوری اسلامی ایران در عرصه ورزش قاره آسیا تجلیل کردند.
قهرمانان بازگشته از ناگویا، تنها مدال و عنوان قهرمانی را با خود به استان نیاوردند؛ آنان روایتگر روزهایی بودند که پرچم ایران و نام آذربایجانغربی در میدانهای بزرگ ورزشی به اهتزاز درآمد و تلاش و اراده جوانان این خطه، در برابر رقبای آسیایی به نمایش گذاشته شد.
فاطمه مجلل قایقران روئینگ سوار ایران در بازیهای آسیایی۲۰۲۶ ناگویای ژاپن با کسب دو نشان طلا و برنز برای کشورمان افتخارآفرینی کرد.