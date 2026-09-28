رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت:برای کنترل و حذف بیماری هاری، همگرایی دستگاه‌ها نباید محدود به برگزاری نشست‌ها باشد و باید در اجرای برنامه‌های کنترل هاری نیز نمود پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در همایش روز جهانی هاری که در مرکز همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های مسئول در کنترل هاری، گفت: ارائه تصویر دقیق از وضعیت این بیماری در کشور باید به ایجاد همگرایی میان سازمان‌های دست‌اندرکار و در نهایت تحقق هدف حذف انتقال هاری از حیوان به انسان منجر شود.

وی با اشاره به حضور نمایندگان بخش‌های مختلف از جمله دامپزشکی، محیط زیست، شهرداری‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی افزود: همگرایی دستگاه‌ها نباید محدود به برگزاری نشست‌ها باشد و باید در اجرای برنامه‌های کنترل هاری نیز نمود پیدا کند.

مرادی با تأکید بر رویکرد «سلامت واحد» اظهار کرد: کنترل هاری تنها مسئولیت یک دستگاه نیست و زمانی می‌توان به نتیجه پایدار رسید که سلامت انسان، حیوان و محیط در کنار یکدیگر دیده شود و همه بخش‌های مسئول بر اساس یک برنامه هماهنگ حرکت کنند.

هاری کشنده، اما قابل پیشگیری است

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت هاری در جهان گفت: این بیماری همچنان در بسیاری از کشور‌های آسیایی و آفریقایی وجود دارد و سالانه نزدیک به ۶۰ هزار مرگ ناشی از هاری در جهان رخ می‌دهد که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به کودکان است.

وی افزود: حدود ۹۹ درصد موارد انتقال هاری به انسان در جهان با گزش سگ ارتباط دارد، با این حال تجربه کشور‌هایی که موفق به کنترل بیماری شده‌اند نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری بخش‌های مختلف می‌توان زنجیره انتقال را قطع کرد.

مرادی با بیان اینکه هاری پس از بروز علائم بالینی بیماری بسیار کشنده‌ای است، تأکید کرد: در مقابل، این بیماری با اقدامات صحیح قابل پیشگیری است. شست‌وشوی مناسب محل گزش، مراجعه سریع و دریافت به‌موقع واکسن و در موارد لازم سرم هاری، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از ابتلا دارد.

افزایش حیوان‌گزیدگی از کمتر از ۱۰۰ هزار به حدود ۴۴۰ هزار مورد

مرادی با ارائه گزارشی از داده‌های نظام مراقبت بیماری‌ها در کشور گفت: در سال ۱۳۸۰ کمتر از ۱۰۰ هزار مورد حیوان‌گزیدگی در کشور گزارش شده بود، در حالی که این رقم در سال گذشته به حدود ۴۴۰ هزار مورد رسیده است.

وی افزود: روند حیوان‌گزیدگی به‌ویژه از اوایل دهه ۱۳۹۰ افزایش بیشتری پیدا کرده و این مسئله نیازمند توجه جدی همه دستگاه‌های مرتبط است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همچنین با اشاره به ثبت ۲۰ مورد مرگ ناشی از هاری انسانی در سال گذشته گفت: شاید این عدد در مقایسه با برخی بیماری‌ها بالا به نظر نرسد، اما با توجه به قابل پیشگیری بودن هاری، حتی این تعداد مرگ نیز قابل قبول نیست و باید علل وقوع آنها به دقت بررسی شود.

نیمی از موارد مرگ در افراد زیر ۲۰ سال

مرادی با اشاره به گروه سنی موارد فوت ناشی از هاری گفت: از ۲۰ مورد مرگ ثبت‌شده در سال گذشته، نیمی مربوط به افراد زیر ۲۰ سال بود و در میان آنها کودکان کم‌سن نیز حضور داشتند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد باید برای آموزش کودکان، نوجوانان و دانش‌آموزان درباره نحوه مواجهه صحیح با حیوانات و اقداماتی که پس از حیوان‌گزیدگی باید انجام دهند، برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشیم.

مرادی تأکید کرد: بخشی از موارد در کودکان با آموزش‌های ساده قابل پیشگیری است و آگاهی کودک و خانواده از ضرورت اطلاع‌رسانی و مراجعه سریع پس از گزش می‌تواند از پیامد‌های جدی جلوگیری کند.

استان‌های شمالی و شمال‌شرقی نیازمند توجه ویژه‌اند

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر با اشاره به پراکندگی جغرافیایی حیوان‌گزیدگی در کشور گفت: بررسی آمار نشان می‌دهد استان‌های شمالی کشور از جمله مناطقی هستند که تعداد موارد حیوان‌گزیدگی در آنها بالاست و در بخش‌هایی از شمال‌شرق کشور نیز بروز قابل توجهی مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به آمار بالای حیوان‌گزیدگی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: گیلان و گلستان نیز از مناطقی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و در کنار آنها، برخی استان‌های مرکزی و کلانشهر‌ها نیز تعداد قابل توجهی از موارد را گزارش می‌کنند.

مرادی خاطرنشان کرد: الگوی جغرافیایی حیوان‌گزیدگی طی سال‌های گذشته تغییر کرده و برنامه‌های کنترلی باید متناسب با این تغییرات و شرایط هر منطقه طراحی و اجرا شود.