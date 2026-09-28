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به مناسبت هفته دفاع مقدس، از خانوادههای ۳۰ شهید جنگ تحمیلی اخیر و ۸ سال دفاع مقدس شهر رشت، امروز در مراسمی در تالار مرکزی این شهر تجلیل و از کتاب «پلاک ۵۵» رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، در این مراسم، یاسر محجوب، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، گفت: کتاب «پلاک ۵۵» معرفی ۵۵ شهید شاخص از ۵۵ محله شهر رشت است که محمدرضا بینش با حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت آن را گردآوری و تدوین کرده است.
شهردار رشت نیز با گرامیداشت ایثار و ازخودگذشتگی شهدا در ۸ سال دفاع مقدس و جنگهای اخیر، از صبر و مقاومت خانوادههای آنان قدردانی کرد و گفت: شهدا در سختترین شرایط با نثار جان خود، امنیت و عزت را برای کشور به ارمغان آوردند و امروز همه ما در هر مقام و مسئولیتی، مدیون خون شهدا و خانوادههای آنان هستیم و نباید در انجام وظایف خود کوتاهی کنیم.
رحیم شوقی با بیان اینکه به برکت خون شهدا از شرایط سخت گذشته عبور کردیم و با توکل به خدا، شرایط دشوار کنونی و پیشرو را نیز پشت سر خواهیم گذاشت، از خانوادههای معظم شهدا خواست با دعای خیر خود، مسئولان را در این مسیر همراهی کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت نیز با اشاره به دفاع جانانه شهدا در هشت سال دفاع مقدس در برابر رژیم بعثی عراق و متحدانش گفت: جوانان ما در جنگهای اخیر نیز نشان دادند؛ فرهنگ ایثار و شهادت همچنان زنده است و همانند فرهنگ عاشورا، نسل به نسل منتقل خواهد شد.
محمدحسین واثق کارگرنیا تأکید کرد: برای حفظ استقلال، اقتدار و غرور ملی باید بیش از پیش به دانش و تجهیزات روز مجهز شویم.
وی کار و تلاش خالصانه، امانتداری و خدمت به مردم را از راههای پاسداری از خون شهدا دانست.