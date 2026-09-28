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خانواده شهید غنی زادگان در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و انجام فعالیتهای فرهنگی، ۲ هزار جلد کتاب به کتابخانههای عمومی همدان اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان در دیدار با خانواده شهید غنیزادگان گفت: این کتابها پس از بررسی و تفکیک، در ۲۳ باب کتابخانه عمومی شهر همدان توزیع میشوند تا عموم مردم و علاقهمندان به کتاب و مطالعه بتوانند از این منابع استفاده کنند.
مهدی کریمی افزود: اهدای کتاب از سوی خانواده شهید غنیزادگان، اقدامی ارزشمند در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی و توسعه منابع کتابخانههای عمومی است و میتواند دسترسی اعضای کتابخانهها به کتابهای متنوع و بهویژه منابع مرجع را افزایش دهد.
همسر شهید غنیزادگان نیز با اشاره به اینکه این کتابها در مؤسسه شهید غنیزادگان نگهداری میشدند گفت: این اقدام در راستای استفاده بهتر مردم و علاقهمندان از این منابع انجام شده است.
او افزود: بیشتر این کتابها، کتابهای مرجع و ارزشمندی بودند که میتوانند مورد استفاده پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان به مطالعه قرار گیرند.