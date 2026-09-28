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با نصب دستگاه رادیولوژی در درمانگاه شبانهروزی کلات مورموری، ۲۲ روستای منطقه صاحب خدمات تصویربرداری پزشکی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دستگاه رادیولوژی با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان و همزمان با هفته دفاع مقدس در درمانگاه شبانهروزی بخش کلات مورموری راهاندازی شد.
با بهرهبرداری از این تجهیزات، ساکنان روستاهای تحت پوشش این درمانگاه دیگر برای انجام تصویربرداری پزشکی مجبور به مراجعه به مراکز درمانی خارج از بخش نیستند.
صفری مسئول شبکه درمان شهرستان آبدانان، این اقدام را گامی مؤثر در تکمیل زنجیره خدمات درمانی منطقه دانست و گفت: راهاندازی رادیولوژی، دسترسی مردم به خدمات تشخیصی را آسانتر کرده و روند درمان بیماران را تسریع میبخشد.
درمانگاه شبانهروزی کلات مورموری، جمعیتی از ۲۲ روستای منطقه را تحت پوشش دارد و توسعه خدمات درمانی آن، نقش مهمی در ارتقای سلامت ساکنان این مناطق دارد.