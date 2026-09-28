رزمایش جان فدایان ایران بیانگر اقتدار، ایستادگی و مقاومت ملت ایران است.

رزمایش جان فدایان ایران بیانگر اقتدار، ایستادگی و مقاومت ملت ایران

رزمایش جان فدایان ایران بیانگر اقتدار، ایستادگی و مقاومت ملت ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان گفت: امروز، در این برهه حساس، ندای وحدت و همدلی بیش از هر زمان دیگری طنین‌انداز است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی افزود: دشمنان قسم‌خورده این مرزوبوم، در پی تفرقه و ناامیدی در بین ملت ما هستند، اما مردم با حضور پرشور خود در صحنه‌های مختلف، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان می‌زنند.

امام جمعه کاشان با بیان اینکه رزمایش‌ها تنها مانور‌های نظامی نیستند، افزود: این حضور جلوه‌ای از اقتدار، آمادگی و هوشیاری مردم ونیرو‌های مسلح کشورمان در برابر هرگونه تهدید خارجی است.

وی گفت: مردم استان اصفهان که ۲۴ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است در این اجتماعات نشان می‌دهند که با وحدت و انسجام خود، قادر به عبور از هر سختی و چالشی هستند.

عضو خبر گان رهبری خطاب به مردم استان اصفهان افزود: حضور ملت تضمین‌کننده اقتدار و امنیت ایران است.