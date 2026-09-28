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بارش شدید شبانه در آنکارا؛ موجب وارد شدن آب ذر برخی ساختمانها شد وسبب آبگرفتگی شماری از خیابانها، بلوارها و ساختمانهای پایتخت ترکیه شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، بارش شدید باران در آنکارا موجب آبگرفتگی شماری از خیابانها، بلوارها و ساختمانهای پایتخت ترکیه شد.
بارندگی که در طول شب ادامه داشت، در برخی نقاط شهر موجب تجمع آب در معابر و اختلال در تردد خودروها شد؛ در منطقه کچیاورن نیز آب به طبقات پایین و زیرزمین برخی ساختمانها نفوذ کرد.
در پی آبگرفتگی، نیروهای اداره آب و فاضلاب آنکارا (ASKİ) برای تخلیه آب و رسیدگی به مناطق متاثر از بارندگی وارد عمل شدند و شماری از شهروندان نیز با امکانات شخصی اقدام به خارج کردن آب از ساختمانهای خود کردند.
مقامهای محلی پیش از این با توجه به پیشبینی بارشهای شدید، نسبت به احتمال سیلاب ناگهانی، آبگرفتگی معابر، رعدوبرق، وزش باد شدید و اختلال در تردد هشدار داده بودند.
بر اساس گزارشهای اولیه، تاکنون گزارشی از تلفات جانی ناشی از این بارندگی منتشر نشده است.