وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور «سرپرست موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران» را منصوب کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی سید محمود یوسف ثانی را به عنوان «سرپرست موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران» منصوب کرد.

سیمایی در این حکم انتصاب خطاب به یوسف ثانی آورده است:

نظر به پذیرش استعفای جناب آقای دکتر حسین واله رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم تا زمان تعیین رئیس جدید به عنوان «سرپرست موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران» منصوب می‌شوید.

از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان، سرپرستی آن موسسه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید. توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

سیدمحمود یوسف ثانی، دارای دکترای فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با مرتبه دانشیاری است. از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و همچنین مدیر گروه مطالعات ابن سینای این موسسه اشاره کرد. دکتر یوسف ثانی چاپ بیش از ۵۱ مقاله علمی در مجلات معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در نامه‌ای جداگانه، ضمن پذیرش استعفای دکتر حسین واله رئیس سابق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از تلاش‌ها و زحمات وی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.