تعدادی از کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش پادگان کبریایی کاشان همزمان با هفته دفاع مقدس بخشی از خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پایگاه انتقال خون کاشان با بیان اینکه کاشان از نظر تعداد داوطلبان اهدای خون در کشور از جایگاه خوبی برخوردار است، افزود: ماهانه هزار و ۳۰۰ کاشانی برای اهدای خون به این مرکز مراجعه می‌کنند که ۹۰۰ نفر از آنها پذیرش می‌شوند.

محمد رضا ذیلایی افزود: ۵۲ درصد داوطلبان اهدای خون در کاشان، اهداکنندگان مستمر هستندوطی شش ماه گذشته بیش از ۷۰۰۰ واحدخون اهدا کرده‌اند.

وی بیماران خاص و بیمارستان شهید بهشتی کاشان را مصرف کنندگان اصلی خون و فرآورده‌های خونی این پایگاه بیان کرد و گفت: طی شش ماه گذشته سه میلیون و ۳۵۰ سی سی خون و انواع فرآورده‌های خونی برای بیماران استفاده شده است.