درخشش ترای‌اتلون‌کاران زنجانی در مسابقات قهرمانی کشور؛ کسب عناوین تیمی جوانان و امید و تصاحب مدال‌های طلا و نقره انفرادی، ماحصل عملکرد موفق نمایندگان استان در این رقابت‌ها بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسابقات دواتلون قهرمانی کشور آقایان در رده های جوانان، امید و با استقبال گسترده ورزشکاران به میزبانی استان مرکزی در شهرستان اراک برگزار شد.

این مسابقات با حضور بیش از ۱۲۰ ورزشکار از ۲۰ استان کشور به صورت اسپرینت (۵ کیلومتر دو، ۲۰ کیلومتر دوچرخه سواری و ۲/۵ کیلومتر دو) در یک استارت برگزار شد.

در رده سنی جوانان و در بخش انفرادی مهدی شافعیان از زنجان صاحب مدال طلا و بر سکوی اول ایستاد .

در بخش تیمی رده سنی جوانان تیم زنجان با درخشش ورزشکاران( مهدی شافعیان، مهدی آقایی، محمدرضا آقایی و نیما بنای فرد) در جایگاه دوم قرار گرفتند .

همچنین در رقابت انفرادی رده سنی امید آرتین نصیری از زنجان صاحب مدال نقره و بر سکوی دوم ایستاد.

در بخش تیمی رده سنی امید تیم زنجان با درخشش ورزشکاران(آرتین نصیری، پوریا شامی و رضا علوی) در جایگاه سوم قرار گرفتند.