به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان گفت:هدف اصلی از به‌کارگیری این کاروان ترویحی، کاهش شکاف عملکرد میان تولید فعلی و پتانسیل واقعی تولید در شرایط اکولوژیک منطقه است تا از این طریق، بهره‌وری محصولات افزایش یابد.

اسماعیلی با اشاره به رویکرد شبکه انتقال دانش افزود: ما با تکیه بر کشاورزان مرجع و ایجاد پیوند میان آنان و کشاورزان تابعی، به دنبال انتقال دانش بومی و کاربردی هستیم. این فرآیند با هدف ارتقای سطح بهره‌وری، تقویت امنیت غذایی و دستیابی به خوداتکایی در استان دنبال می‌شود.

وی همچنین بر اهمیت هم‌افزایی میان بخش‌های پژوهشی و اجرایی تأکید کرد و گفت: تیم‌های کارشناسی چندسطحی با حضور میدانی محققان، جدیدترین دستاورد‌های علمی و یافته‌های مراکز تحقیقاتی را مستقیماً به مزارع زارعین منتقل می‌کنند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان با اشاره به زیرساخت‌های موجود افزود: در حال حاضر ۴۲ مزرعه الگویی در استان فعال هستند که از این میان ۳۷ پایگاه به طور اختصاصی مربوط به محصولات زراعی است. هم‌زمان با آغاز کشت پاییزه، تیم‌های کارشناسی در سطوح مختلف استان مستقر شده‌اند تا ضمن نظارت بر اجرای اصول فنی و دستورالعمل‌های الگوی کشت، روند تأمین نهاده‌ها و انتقال فناوری‌های نوین را در مزارع تثبیت کنند.