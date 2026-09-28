به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، با هدف ارتقاء آمادگی نیرو‌های عملیاتی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و سنجش سرعت واکنش در برابر سوانح و شرایط اضطرار دریایی، رزمایش چندمنظوره جست‌و‌جو و نجات دریایی، مهار آتش، اقدامات امنیتی و مقابله با آلودگی نفتی در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر برگزار شد.

این رزمایش با مشارکت و حضور تیم‌های عملیاتی و تخصصی حوزه‌های مختلف برگزار شد و بخشی از سناریو‌های احتمالی سوانح دریایی در شرایط اضطراری مورد تمرین و ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران درباره اهداف برگزاری این رزمایش‌های چندمنظوره دریایی گفت: اجرای این برنامه با هدف ارتقاء سطح آمادگی، افزایش هماهنگی بین واحد‌های عملیاتی و تقویت سرعت عمل نیرو‌ها در مواجهه با سوانح و شرایط اضطرار دریایی انجام شد.

سعیدکیاکجوری افزود: در این رزمایش، طرح وقوع آتش در یک فروند شناور، سقوط و مصدومیت شماری از سرنشینان، ایجاد آلودگی نفتی و بروز یک مورد تهدید امنیتی به‌صورت همزمان طراحی و اجرا شد و تیم‌های تخصصی متناسب با مأموریت خود وارد عملیات شدند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، نیرو‌های جست‌و‌جو و نجات برای نجات افراد حادثه‌دیده، تیم‌های آتش نشانی برای مهار آتش، نیرو‌های امنیتی برای کنترل تهدید و گروه‌های مقابله با آلودگی برای مهار و پاکسازی آلودگی نفتی اقدام کردند.

کیاکجوری با اشاره به اهمیت برگزاری منظم مانور‌های عملیاتی تاکید کرد: این‌گونه برنامه‌ها فرصت مناسبی برای ارزیابی میزان آمادگی نیروها، شناسایی نقاط قوت و ضعف، ارتقای هماهنگی میان واحد‌های عملیاتی و افزایش توان پاسخگویی در شرایط واقعی فراهم می‌کند.