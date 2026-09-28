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بر اثر برخورد خودرو تیبا و ۴۰۵ در جاده لامرد به مُهر، یک نفر جان باخت و سه نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر لامرد گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف رخبهرخ یک دستگاه خودروی ۴۰۵ و تیبا در کیلومتر پنج جاده لامرد-مهر به هلالاحمر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.
حسن مقیمی افزود: نجاتگران با همکاری آتش نشانان نسبت به ایمنسازی و رهاسازی سه مصدوم و یک جان باخته اقدام کردند و مصدومان را به عوامل اورژانس و پیکر یک جانباخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.