به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ استاندار همدان در جلسه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی- هنری مساجد استان با موضوع هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآنی مد‌ها متان گفت: پارسال در کنار مسابقات، ۵۷ کرسی تلاوت به یاد ۵۷ شهید جنگ دوازده روزه در مساجد نزدیک خانه شهدا برگزار شد.

حمید ملانوری شمسی افزود: می‌توان علاوه بر مساجد و مدارس، کرسی‌های تلاوت در میدان‌های شهری هم برگزار شود و قاریان، موذنان و حافظان قرآن در مدارس حاضر شوند تا انس و الفت نوجوانان با قرآن و فعالان قرآنی بیشتر شود.

او با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت موسسات، فعالان و خادمان قرآنی تصریح کرد: مخاطبان اصلی این مسابقات نوجوانان و جوانان هستند و مسجد به عنوان پایگاه بزرگ محلی باید محور برنامه‌ها باشد تا چراغ مساجد روشن‌تر شود و نوجوانان و جوانان بیشتری به مساجد و کانون‌ها جذب شوند.

محمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان هم با ارائه گزارشی از میزبانی پارسال گفت: ترویج فرهنگ قرآنی در میان نسل جوان و نوجوان از مسیر مسجد و کانون‌های مساجد، باعث شکوفایی استعداد‌های قرآنی بچه‌های مسجد، معرفی نخبگان قرآنی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب درباره تبدیل هر مسجد به یک پایگاه قرآنی است.