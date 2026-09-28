معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: هفته فرهنگی ایران در روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی بین‌المللی کشور در دوران جدید، با همراهی بیش از ۳۰ دستگاه، در چهار شهر روسیه برگزار می‌شود.

حسین دیوسالار در مصاحبه با خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما در روسیه، با بیان اینکه در گذشته معمولا حوزه نمایشگاهی و سینما به‌صورت توامان دیده می‌شد، اظهار داشت: در این رویداد عرصه‌های متنوعی از جمله هفته دوستی برنامه‌های کودک و نوجوان، صادرات فرهنگی، جشنواره فیلم، کمیسیون مشترک، امضای تفاهم‌نامه‌ها، نمایشگاه فرهنگی و هنری و اجرای موسیقی در سالن‌های مهم روسیه برنامه‌ریزی شده است.

وی تنوع جغرافیایی رویداد را نکته مهم دیگر برشمرد و ادامه داد: هفته‌های فرهنگی ایران تاکنون معمولا در پایتخت‌ها برگزار می‌شد، اما این برنامه در چهار شهر سن‌پترزبورگ، مسکو، کازان و آستاراخان در حال برگزاری است؛ شهر‌هایی که در برخی از آنها طی سال‌های اخیر هیچ حضوری از جمهوری اسلامی ایران نداشتیم؛ از جمله آستاراخان به‌عنوان دروازه خزر و کازان که اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به اهمیت اماکن برگزاری برنامه‌ها گفت: ارکستر ملی ایران در تئاتر بالشوی اجرا دارد که یکی از مهم‌ترین صحنه‌های اجرای جهانی محسوب می‌شود. همچنین معرفی ایران امروز و معرفی جنگ تحمیلی نیز در همین بستر و قالب اتفاق خواهد افتاد.

دیوسالار با تاکید بر نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به‌عنوان قرارگاه دیپلماسی فرهنگی بین‌المللی کشور، خاطرنشان کرد: این سازمان در دوره‌های قبل نیز از ظرفیت‌های مختلف استفاده می‌کرد، اما در این دوره تلاش شد همه دستگاه‌ها دخیل شوند و بیش از ۳۰ دستگاه در این هفته فرهنگی حضور و همراهی دارند.

امضای توافقنامه تولید مشترک سینمایی پس از هشت سال

وی درباره بخش نخست این رویداد توضیح داد: برنامه‌ها از روز دوم مرداد در سن‌پترزبورگ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجلاس فرهنگ‌های متحد آغاز شد و پس از آن نشست دوجانبه‌ای با وزیر فرهنگ روسیه برگزار شد. در همین سفر، کمیسیون فرهنگی و چهارمین کمیته فرهنگی کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور برگزار و به امضای سند نهایی رسید.

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: در کنار آن، توافقنامه تولید مشترک سینمایی دو کشور که بیش از هشت سال در جریان پیگیری بود و طی یک سال اخیر به‌صورت فشرده ادامه داشت، در ماه برگزاری هفته فرهنگی به نتیجه رسید و به امضای وزرای دو کشور رسید. همچنین وزیر فرهنگ در بزرگ‌ترین دانشگاه فرهنگ روسیه در سن‌پترزبورگ حضور یافت و سخنرانی کرد.

دیوسالار گفت: در مسکو، برنامه‌های متعدد دانشگاهی داریم و برای نخستین بار در کنار هفته فرهنگی، نشست‌های علمی و تخصصی در شش دانشگاه با حضور مقامات عالی بخش‌های مختلف فرهنگی کشور برگزار می‌شود. فاز سوم نیز در کازان با حضور ارکستر ملی و نمایشگاه دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال مثبت طرف روسی در بخش نخست، یادآور شد: نمایشگاه حاضر، نمایشگاهی متنوع و چندجانبه است. سال ۱۴۰۴ نیز هنرمندان روسی مهمان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند و اکنون متقابلا وزارت فرهنگ روسیه میزبان ماست که برنامه‌ها را با هماهنگی خوب و میزبانی درخشان دنبال می‌کند.

کازان؛ کانون سال نبی رحمت

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درباره گستره زمانی رویداد توضیح داد: هفته‌های فرهنگی همواره لزوما هفت روز نبوده و حتی دوره‌هایی پنج‌روزه یا هشت‌روزه برگزار شده است. این بار به دلیل گسترده بودن جغرافیای کار در چهار شهر، برگزاری در یک هفته ممکن نبود؛ به‌گونه‌ای که همزمان با ادامه نمایشگاه در مسکو، افتتاحیه نمایشگاه در کازان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: از آنجا که این رویداد با «سال نبی رحمت» همزمان شده و کازان پایتخت سال ۲۰۲۶ کشور‌های اسلامی است، تلاش کردیم محوریت «سال نبی اکرم (ص)» در برنامه‌های کازان در اولویت قرار گیرد و همین اتفاق نیز خواهد افتاد.

دیوسالار در پایان، همراهی اصحاب رسانه را در این سفر و رویداد نکته باارزشی دانست و اظهار امیدواری کرد: مسیر جدیدی در برگزاری هفته‌های فرهنگی کشور آغاز شود.