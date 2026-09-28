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رئیس رسانه ملی به مناسبت برگزاری مراسم «صدای مقاومت»، پیامی صادر و بر نقش رادیو در روایت روزهای جنگ ۴۰ روزه و ضرورت ثبت و ماندگار کردن یاد شهدا، ایستادگی مردم و تلاش اهالی رسانه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام رئیس رسانه ملی بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
صدای مردمی که در روزهای دشوار کنار یکدیگر ایستادند، صدای خانوادههایی که عزیزترین سرمایه خود را تقدیم ایران کردند، صدای خبرنگاران و هنرمندانی که در میانه بحران روایت کردند و صدای شهیدانی که با نثار جان خود، بلندترین پیام ایستادگی را به تاریخ سپردند، بخشی از حقیقت جنگ ۴۰ روزه است، حقیقتی که ثبت آن، مسئولیتی ماندگار بر دوش رسانه گذاشته است.
رادیو در این روزها در کنار مردم ماند، از استودیوها و محلهای مأموریت تا لحظههایی که صدای انفجار و اضطراب جنگ با زندگی روزمره مردم درآمیخته بود. آنچه بر امواج رادیو جاری شد، تنها خبر و گزارش نبود، روایت زندگی مردمی بود که در سختترین شرایط، امید و همبستگی خود را حفظ کردند.
مراسم «صدای مقاومت» فرصتی برای شنیدن دوباره این روایتها و ادای احترام به نامهایی است که نباید از یاد بروند. رونمایی از مجموعه مستند رادیویی «شهدای دفاع مقدس ۳»، تلاشی ارزشمند برای ثبت زندگی، ایثار و شهادت جمعی از فرزندان ایران است، روایتهایی ماندگار که نسلهای آینده را با انسانهایی آشنا میکند که در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ معاصر، انتخاب خود را با فداکاری به اثبات رساندند.
ارزش این آثار در آن است که اجازه نمیدهند فاصله گرفتن از یک واقعه، ما را از انسانهای آن واقعه دور کند. هر مستند، هر صدا و هر روایت، پلی میان امروز و فرداست، پلی که از خلال آن، نام شهیدان، رنج خانوادهها، ایستادگی مردم و تلاش اهالی رسانه برای نسلهای آینده قابل شنیدن و فهمیدن خواهد بود.
«صدای مقاومت» ادای احترام به صداهایی است که در روزهای دشوار خاموش نشدند، صدای ایران، صدای مردم و صدای شهیدانی که یادشان، بخشی از هویت این سرزمین است.
امید است مجموعه مستند رادیویی «شهدای دفاع مقدس ۳» و دیگر آثار تولیدشده در این مسیر، روایتگر صادق و ماندگار این روزهای تاریخی باشند و یاد شهیدان و حماسه مردم ایران را به شایستگی به آیندگان بسپارند.
دکتر پیمان جبلی
رئیس رسانه ملی»