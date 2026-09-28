یکی از کسب‌وکار‌های فعال در شهر تاریخی کیان، با نگاهی به اصالت و ریشه‌های این شهر، محل فعالیت خود را به نمایشگاهی از آثار و پیشینه تاریخی منطقه تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این کسب‌وکار با هدف بازآشنایی میراث فرهنگی و پیوند میان سنت و مدرنیته، مجموعه‌ای از اشیاء، اسناد یا آثار مرتبط با پیشینه تاریخی شهر کیان را در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده است.

این نمایشگاه می‌تواند به عنوان یک قطب گردشگری و فرهنگی عمل کرده و باعث جذب گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ شهر کیان شود.