رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوق و تکریم ارباب‌رجوع تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی، در معیت دادستان تهران در راستای نظارت بر عملکرد واحد‌های قضایی و ارزیابی روند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جاری، از دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازدید کرد.

در این بازدید که با هدف بررسی میدانی وضعیت شعب و گفت‌و‌گو با قضات و کارکنان صورت گرفت، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن حضور در تعدادی از شعب، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها و مشکلات موجود قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه این بازدید، ضمن تقدیر از تلاش‌های جهادی قضات و کارکنان این مجموعه در شرایط کاری پرحجم، اظهار داشت: خدمت‌رسانی به مردم در دستگاه قضا، مسئولیتی خطیر است که نیازمند دقت و سرعت در عین‌حال پایبندی کامل به عدالت است.

وی تصریح کرد: کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی و معوق، از اولویت‌های اصلی سند تحول و تعالی قضایی در استان تهران است و دادسرا‌ها به عنوان خط مقدم مواجهه با دعاوی و شکایات، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم دارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت تکریم مراجعین، خاطرنشان کرد: برخورد شایسته و پاسخگویی شفاف به مردم، از اصول خدشه‌ناپذیر دستگاه قضایی است؛ مدیران قضایی باید با سعه‌صدر و حسن خلق، ضمن شنیدن دغدغه‌های مراجعین، اقدامات لازم برای حل مشکلات آنان را در چارچوب قانون فراهم کنند.

عتباتی در پایان این بازدید، ضمن ارائه توصیه‌های لازم به دادستان و قضات حاضر جهت افزایش بهره‌وری و بهبود فرایند‌های دادرسی، دستورات مقتضی را برای رفع برخی کمبود‌های اداری و تجهیزاتی در جهت ارتقای سطح خدمت‌رسانی به شهروندان صادر کرد.