به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسینعلی قبادی با اشاره به زمان انتشار فراخوان جدید جذب اعضای هیئت علمی گفت: پیش‌بینی می‌شود این فراخوان طی یک تا دو ماه آینده منتشر شود.

وی افزود: پس از اتمام این فرآیند و طی شدن مراحل مربوط با سازمان امور استخدامی، وارد مرحله بعد خواهیم شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که با طی شدن مراحل مربوط، فراخوان جدید جذب اعضای هیئت علمی طی یک‌ونیم تا دو ماه آینده منتشر شود.

قبادی درباره وضعیت برخی پرونده‌های مربوط به سال ۱۳۹۸ و حذف شدن آنها از رسیدگی برای صدور کد استخدامی گفت: بعید می‌دانم ولی برای پیگیری وضعیت آن باید از سازمان امور استخدامی استعلام و موضوع را از این سازمان پیگیری کنند.