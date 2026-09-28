به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم ورزش دوست ساری از شجاع پناهی دارنده نشان نقره رشته ووشو بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن به گرمی استقبال استقبال کردند.

شجاع پناهی نماینده کشورمان در وزن ۶۵- کیلوگرم ووشوی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ به مدال نقره دست یافت.

در رقابت‌های ووشوی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در ژاپن، شجاع پناهی نماینده وزن ۶۵- کیلوگرم ووشوی ایران در دیدار فینال مقابل چنگ‌جین از چین در ۲ راند متوالی شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

پناهی پیش از رسیدن به فینال، رقبای خود از ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام را شکست داده بود.