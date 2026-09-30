سردار شهید نیلفروشان فرمانده‌ای که میدان رزم تا شهادت را با شجاعت پیمود به دور از دیده شدن متمرکز بر میدان بود.

اسطوره‌ای از جنس اخلاق و شجاعت در مسیر جاودانگی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سالروز شهادت سردار عباس نیلفروشان با حضور مردم و خانواده شهدا در اصفهان برگزار می‌شود.

برای شناخت عباس نیلفروشان باید به دوران دفاع مقدس رفت جایی که کنار حاج احمد کاظمی رزم را آموخت.

وی ترکیبی از جسارت در عمل، تدبیر در تصمیم و اخلاق در فرماندهی بود.

گزارشی از محمدعلی سهیل پور خبرنگار صداوسیمای اصفهان

الگویی که نشان داد فرمانده واقعی، پیش از آنکه فرمان بدهد، خود در خط مقدم مسئولیت ایستاده است.

سردار عباس نیلفروشان در حمله رژیم صهیونی کنار سید مقاومت سید حسن نصرالله به شهادت رسید.

روایتی از فرمانده‌ای شجاع در میدان رزم تا شهادت روایتی از فرمانده‌ای شجاع در میدان رزم تا شهادت روایتی از فرمانده‌ای شجاع در میدان رزم تا شهادت روایتی از فرمانده‌ای شجاع در میدان رزم تا شهادت روایتی از فرمانده‌ای شجاع در میدان رزم تا شهادت روایتی از فرمانده‌ای شجاع در میدان رزم تا شهادت روایتی از فرمانده‌ای شجاع در میدان رزم تا شهادت