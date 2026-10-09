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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان از اجرای هفت طرح آبرسانی روستایی در شهرستان سلطانیه خبر داد؛ طرحهایی که آب شرب پایدار را برای حدود هشت هزار نفر در این شهرستان فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علیمحمد نادرخانی با اعلام این خبر گفت: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرحها از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکت JTI پارسیان تأمین میشود.
وی افزود: این طرحها با هدف رفع تنش آبی روستاها، تأمین آب شرب پایدار در روستاهای هدف، کاهش هدررفت آب و بهرهبرداری بهینه از تأسیسات آبرسانی اجرا میشوند.
نادرخانی گفت: از جمله این طرحها میتوان به احداث یک رشته قنات در روستای کردناب، احداث یک رشته قنات در روستای خرمدرق، احداث یک رشته قنات همراه با اصلاح و بازسازی چشمه آب، اصلاح خط انتقال و احداث شبکه توزیع آب به طول سه کیلومتر در روستای بوجی اشاره کرد.
وی افزود: احداث مخزن ذخیره آب ۱۵۰ مترمکعبی در روستای قلعه، اجرای سیستم تلهمتری و مانیتورینگ در ۱۰ روستای شهرستان سلطانیه و اجرای پنج فقره عملیات ترمیم مخازن آب روستایی نیز از دیگر طرحهایی است که با مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان زنجان و همچنین اهالی و دهیاران روستاهای هدف در شهرستان سلطانیه اجرا میشود.