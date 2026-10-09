به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی‌محمد نادرخانی با اعلام این خبر گفت: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت JTI پارسیان تأمین می‌شود.

وی افزود: این طرح‌ها با هدف رفع تنش آبی روستاها، تأمین آب شرب پایدار در روستا‌های هدف، کاهش هدررفت آب و بهره‌برداری بهینه از تأسیسات آبرسانی اجرا می‌شوند.

نادرخانی گفت: از جمله این طرح‌ها می‌توان به احداث یک رشته قنات در روستای کردناب، احداث یک رشته قنات در روستای خرمدرق، احداث یک رشته قنات همراه با اصلاح و بازسازی چشمه آب، اصلاح خط انتقال و احداث شبکه توزیع آب به طول سه کیلومتر در روستای بوجی اشاره کرد.

وی افزود: احداث مخزن ذخیره آب ۱۵۰ مترمکعبی در روستای قلعه، اجرای سیستم تله‌متری و مانیتورینگ در ۱۰ روستای شهرستان سلطانیه و اجرای پنج فقره عملیات ترمیم مخازن آب روستایی نیز از دیگر طرح‌هایی است که با مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان زنجان و همچنین اهالی و دهیاران روستا‌های هدف در شهرستان سلطانیه اجرا می‌شود.