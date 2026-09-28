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فیلم سینمایی «پشت پرده مه» و مستندهای «معمای C ۱۳۰»، «چریک پیر»، «اعداد جادویی» و «در آسمان نیلی»، از شبکههای نمایش، قرآن و مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با روز جهانی ناشنوایان فیلم سینمایی «پشت پرده مه» از ساختههای پرویز شیخ طادی، از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «پشت پرده مه» به نویسندگی پرویز شیخ طادی و حسین یادگاری سه شنبه هفتم مهر ساعت ۲۱ پخش و روز بعد ساعتهای ۵ و ۱۳ بازپخش می شود.
داستان این فیلم در مورد کودکی ناشنواست، مرتضی، که پدرش را از دست داده، در روستایی با مادرش زندگی میکند. او دانشآموز درسخوانی نیست و در برخورد با آموزگار بداخلاق مدرسه، کاملا بیانگیزه میشود. در ادامه وقتی که همکلاسیهای مرتضی، او را از قصد ازدواج معلم با مادرش آگاه میسازند، او نسبت به مادر خود و آموزگار بدبین میشود.
«پشت پرده مه» سومین فیلم بلند پرویز شیخ طادی در مقام کارگردان است که در سال ۱۳۸۳ ساخته شد و توانست پروانه زرین بهترین فیلم و بهترین بازیگر نوجوان را از نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان کسب کند.
جهانگیر الماسی، رزیتا غفاری، علیرضا شیخالاسلامی، فاطمه طاهری، محمدعلی فرمند و بابک پیرنیا در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
همزمان با هفته دفاع مقدس، شبکه قرآن و معارف با پخش مجموعهای از مستندهای روایتگر زندگی فرماندهان و شهدای دفاع مقدس و جبهه مقاومت، برگهایی از حماسه، ایثار و مقاومت ملت ایران را بازخوانی میکند.
مستند «معمای C۱۳۰» سهشنبه ۷ مهر ساعت ۰۰:۱۰ بامداد پخش می شود.
این اثر به تهیهکنندگی و کارگردانی «سیدمحمدمهدی دزفولی» به بررسی سقوط هواپیمای حامل ۵ فرمانده شهید دوران دفاع مقدس در هفتم مهر ۱۳۶۰ میپردازد.
همچنین چهارشنبه ۸ مهر ساعت ۰۰:۱۰ بامداد مستند «چریک پیر» به کارگردانی «سیدمسعود امامی» گوشههایی از زندگی شهید سرلشکر حسن آبشناسان را روایت میکند. آبشناسان، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) و لشکر ۲۳ نیروهای مخصوص تکاور، در هشتم مهر ۱۳۶۴ در جریان عملیات قادر به شهادت رسید.
مستند «اعداد جادویی» با طرح یکی از پرسشهای بنیادین در حوزه ریاضیات، به بررسی ماهیت اعداد و نسبت میان کشف و آفرینش مفاهیم ریاضی، می پردازد.
این مستند با رویکردی علمی به این پرسش میپردازد که اعداد ریاضی حاصل ذهن خلاق بشر هستند یا مفاهیمیاند که انسان آنها را در جهان کشف کرده است.
مستند «اعداد جادویی» با نگاهی علمی، دیدگاههای مختلف درباره منشأ اعداد را بررسی میکند و این پرسش را مطرح میکند که آیا اعداد محصول خلاقیت ذهن انسان هستند یا مستقل از انسان وجود داشته و تنها کشف شدهاند.
«اعداد جادویی» امروز ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۱ بازپخش می شود.
مستند «در آسمان نیلی» روایتی از زندگی و یک عمر مجاهدت شهید سردار سرتیپ عباس نیلفروشان، از شبکه مستند پخش میشود.
مستند «در آسمان نیلی» با محوریت زندگی و فعالیتهای شهید سردار سرتیپ عباس نیلفروشان، روایتی از سالها مجاهدت و تلاش این شهید ارائه میکند.
این مستند با مرور بخشهایی از زندگی و مسیر مجاهدت شهید نیلفروشان، تصویری از فعالیتها و نقش او در عرصههای مختلف ارائه میدهد.
«در آسمان نیلی» امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۰ بازپخش می شود.