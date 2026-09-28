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امروز: -
شاخصها در بازار سرمایه با روند افزایشی همراه شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران امروز ۶ مهر با افزایش ۲.۶ درصدی رشد ۱۸۹ هزار ۱۲۰ واحدی را تجربه کرد و به ۷ میلیون و ۴۶۳ هزار واحد رسید.
شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۲.۲۸ درصدی و رشد ۴۴ هزار و ۷۴۶ واحدی در سطح دو میلیون و ۵ واحد ایستاد.
امروز با افزایش تقاضا در بازار ۴ هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان پول افراد حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه فلزات اساسی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۳۰ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان رسید.
امروز بیشتر گروههای بورسی با استقبال خریداران مواجه شد، به طوری که در پایان بازار در مجموع ۹۱ درصد نمادها معادل بیش از ۷۷۰ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.